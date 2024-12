Quifinanza.it - Stellantis cede Comau a OEP, potrà così concentrarsi sul mercato europeo

ha completato la cessione della maggioranza dialla realtà di private equity delmedio One Equity Partners (OEP). La storica società nata a Torino e specializzata nell’automazione industriale e nella robotica avanzata passa dunque in capo al fondo statunitense con il 50,1%, mentre il produttore automobilistico diverrà socio di minoranza (49,9%) per poter concentrare maggiormente i propri sforzi sulle principali attività in Europa. L’operazione, si ricorda, ha goduto del benestare dell’Unione europea e del governo italiano che ha esercitato lo strumento del Golden Power per assicurare che gli investimenti del fondo statunitense fossero adeguati.la maggioranza diPerl’operazione conclusa con One Equity Partners rappresenta “un passo significativo per” chegodere di una “crescita in termini economici e tecnologici” e, allo stesso tempo, alleggerisce il lavoro del gruppo automobilistico in questo non facile periodo di rilancio.