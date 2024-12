Pronosticipremium.com - Roma, un 2025 per rinascere: rotta da invertire in trasferta

Non è stato di certo il 2024 dei sogni per la, che ha concluso il suo anno con un pareggio esterno sul campo del Milan. Nonostante il lavoro da fare sia tanto, le ultime settimane hanno lanciato quantomeno segnali positivi da portare avanti fin dall’inizio di gennaio. Sono state tante le difficoltà incontrate dai giallorossi, che hanno visto susseguirsi ben quattro allenatori, con Ranieri che sta cercando di riportare quell’equilibrio fondamentale per poter sperare di togliersi qualche soddisfazione da qui al termine della stagione.Tra tutto ciò su cui il tecnico di Testaccio sta mettendo mano resta senza ombra di dubbio da risolvere il problema legato alle gare in. La mancanza di risultati lontano dallo Stadio Olimpico è stato un fattore decisamente negativo per la, che non è di conseguenza riuscita mai a trovare continuità.