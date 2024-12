Tpi.it - Putin non invia gli auguri di Capodanno al presidente Usa Joe Biden e ai leader di altri Paesi occidentali “ostili”

Per il terzo anno consecutivo Vladimirnon hato glidialdegli Stati Uniti Joee aidi“importanti” considerati “” dalla Russia. La notizia è stata riportata dall’agenzia di stampa russa Tass, secondo cui – come da tradizione – il Cremlino ha pubblicato oggi l’elenco deiche hanno ricevuto i telegrammi didi buon 2025 daldella Russia.Tra questi però non figurano né ildegli Stati Uniti Joe, né il premier del Regno Unito, Keir Starmer, né il cancelliere tedesco Olaf Scholz, né ilfrancese Emmanuel Macron, né il premier giapponese Shigeru Ishiba, né idi “grandi Statialla Russia”.invece, tra gli, hato i propria Papa Francesco, ai presidenti di Cina, Brasile, Sudafrica e Turchia, Xi Jinping, Lula, Cyril Ramaphosa e Recep Tayyip Erdogan, e ai primi ministri di India ed Etiopia, Narendra Modi e Abiy Ahmed.