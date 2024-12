Oasport.it - Prosegue la crisi di Tsitsipas: sconfitta da Shevchenko in United Cup

Un giocatore che fatica a ritrovarsi. Il greco Stefanosfa parte di quella generazione di mezzo tra quella dei Big Three e quella di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz che fatica a trovare un’identità nel circuito. Si pensava che, dopo aver vinto le ATP Finals nel 2019, ci si trovasse al cospetto di nuovo n.1.La storia è andata diversamente. Gli 11 titoli a livello ATP rimangono, con ben tre affermazioni nel celebre torneo di Montecarlo, ma l’ellenico non ha compiuto quel salto di qualità che ci si aspettava a livello Slam (due finali giocate perse negli Australian Open e nel Roland Garros). Nell’ultima stagione c’è stata la gemma nel Principato e nient’altro. Il bilancio nelle ultime 52 settimane non lascia spazio all’interpretazione: 46 vittorie e 23 sconfitte.Un tennista involuto che non è stato in grado di trovare delle soluzioni a una chiara debolezza sul lato sinistro.