Paura del nuovo codice della strada? L'incredibile idea del ristoratore: "A casa vi porto io"

Una bellissima iniziativa nata quasi per gioco e per necessità che ha fatto il giro del web e soprattutto di tanti locali d’Italia“Che cos’è il genio? È fantasia, intuizione, colpo d’occhio e velocità d’esecuzione“, dicevano in Amici Miei. Una citazione di un film geniale e meraviglioso per descrivere l’di un uomo che ha fatto più di necessità virtù. Unche ha preso letteralmente di petto il, inventandosi, in maniera semplice, una soluzione geniale, chiara e alla portata di tutti.deldel: “Aviio” (foto Cityrumors.it)Un’che sta facendo il giro d’Italia e che potrebbe risolvere tante situazioni e dare la possibilità a tanti locali e ristoranti di poter avere un servizio in più, ma soprattutto importante.