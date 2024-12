Ilfoglio.it - Paulo Fonseca lascia il menefreghismo sentimentale del Milan

Dopo l’1-1 contro la Roma, ilha deciso di esonerare l’allenatore portoghesee affidarsi a un altro allenatore portoghese Sérgio Conceição. E così, ora che il grande colpevole è stato individuato e allontanato, la calma arriverà, i risultati con essa, e nuove e mirabolanti avventure vincenti si prospetteranno all’orizzonte rossonero. Ocio però a considerarela causa di tutti i mali del. Perché certo il portoghese ci ha messo del suo per tenere lontani i rossoneri dalle posizioni di testa rimanendo fermo nella sua idea di calcio nonostante tutto attorno a lui desse back negativi, ma quanto meno una cosa l’aveva provata a far capire ai suoi uomini: serve avere a cuore i colori, donare anima e corpo alla maglia, alla causa comune. Concetti per nulla chiari per molti, soprattutto in dirigenza.