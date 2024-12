Lettera43.it - Musk contro Wikipedia: lui chiede lo stop alle donazioni, ma i versamenti aumentano

Leggi su Lettera43.it

La Wikimedia Foundation, l’organizzazione no-profit che gestisce, dovrà ringraziare Elonper le critiche delle ultime ore. Questo perché il miliardario fondatore di Tesla e ceo di X, nel criticare il celebre portare, ha chiesto loe scatenato, invece, un boom diin favore della stessa no profit. Tutto è partito dallo stanziamento di oltre 50 milioni di dollari che la Wikimedia Foundation ha messo in campo per il programma DEI. Iniziativa con cui punta a rafforzare le tematiche relative a diversità, equità e inclusione.ha criticato la mossa della fondazione, criticandoe chiamandolo «wokepedia», dal termine woke. Poi la provocazione del miliardario, che ha suggerito lofinché «non verrà ristabilito l’equilibrio nell’autorità editoriale».