Mister Movie | L’Armatura di Iron Man è cambiata cos’ha deciso Marvel per What If…? Stagione 3

La terzadiIf.? ha portato una ventata di innovazione nelCinematic Universe (MCU), soprattutto per quanto riguarda il design delle armature diMan. Con otto episodi che esplorano realtà alternative, questaha introdotto nuove versioni dei personaggi, tra cui una sorprendente Agatha Harkness Celestiale, un Red Guardian Avenger e Storm come Dea del Tuono. Tuttavia, uno degli sviluppi più affascinanti è l’introduzione dei Mech Avengers, protagonisti dell’episodio iniziale “If. the Hulk Fought the Mech Avengers?”.Il Hulkbuster: Un’Icona del MCUclass="wp-block-heading">Il Debutto in Avengers: Age of UltronIl Hulkbuster, una delle creazioni più celebri di Tony Stark, ha fatto il suo debutto nel 2015 in Avengers: Age of Ultron. Progettato per affrontare un Hulk fuori controllo,è stata utilizzata in un epico scontro tra Stark e Bruce Banner a Johannesburg, quando quest’ultimo era sotto l’influenza della Scarlet Witch.