Luca Tommassini operato al cuore la foto della cicatrice dall’ospedale | Hanno fatto un miracolo è tutto molto impegnativo

Ore di preoccupazione per, che si è sottoposto a un delicato intervento cardiaco alla valvola mitrale. Fortunatamente, pare che l’operazione sia perfettamente riuscita e il noto coreografo, che ha lavorato con star del calibro di Laura Pausini, ha voluto rassicurare i suoi fan con un messaggio pubblicato sui social.“Ciao Dreamers. Torno qui un attimo, sui social, per dire che l’operazione è andata bene ma è stato ed èpiù ‘’ di quello che mi aspettavo”, ha scrittoa corredo di unache ritrae laal petto lasciata dall’intervento. Il coreografo, infatti, dovrà trascorrere le ultime ore del 2024, presumibilmente, in ospedale per la degenza necessaria affinché recuperi dopo un’operazione così delicata. E il primo pensiero dello stessoè dedicato ai medici che locurato: “Voglio ringraziare subito il dott.