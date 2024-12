Oasport.it - LIVE Sonego-Nakashima 5-5, ATP Hong Kong 2025 in DIRETTA: fasi decisive del primo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Prima al corpo vincente.5-5 Gioco: prima ad uscire in slice e dritto lungolinea dalla parte opposta.alza un disperato lob ma l’azzurro non ha problemi a campo aperto.40-15 Seconda al corpo vincente.non riesce a levarsi dalla traiettoria della palla.30-15 Prima al centro vincente.15-15 Termina di poco lungo il dritto in uscita dal servizio diche ha forzato nonostante non fosse perfettamente sulla palla.15-0si apre il campo con un dritto stretto, accelera con il lungolinea e chiude con una volee alta.Dopo il cambio camposervirà per rimanere nelset. In questo parziale l’azzurro ha vinto l’83% dei punti con la prima, entrata il 57% delle volte, ed il 78% con la seconda. I numeri dell’italiano sono sporcati molto dalgame in cui è stato costretto ai vantaggi.