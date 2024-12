Oasport.it - LIVE Sonego-Nakashima 3-3, ATP Hong Kong 2025 in DIRETTA: grande equilibrio nel primo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Prima ad uscire vincente.15-0 Non fortunato qui il piemontese. L’azzurro ha provato ad essere aggressivo con la risposta di dritto ma per poco non ha trovato il campo.3-3 Gioco: l’americano si difende come può sia sulle accelerazioni di dritto che sullo smash dima non riesce a gestire il chop di rovescio.40-0 Si ferma in rete la risposta disull’ottima seconda dell’azzurro.30-0 Ace, ildel match perche ha servito piatto ad uscire.15-0 Termina lungo il dritto dello statunitense che era riuscito a contenere le accelerazioni dell’italiano.Fino ad ora si scambia molto poco con i ribattitori che faticano a rispondere con profondità ai servizi dell’avversario. Al momento l’americano è stato perfetto al servizio (90% di punti vinti con la prima, entrati il 71% delle volte) mentreha concesso qualcosa in più anche a causa delle poche prime in campo (54%).