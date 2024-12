Lanazione.it - L'Acqua cheta, tre nuove date per la commedia di Augusto Novelli

Firenze, 30 dicembre 2024 - Dopo il successo delle prime due rappresentazioni estive nel palcoscenico rurale posto di fronte alla Chiesa di Sant’Angelo Vico l’Abate, La Compagnia “La Soffianella” torna ad esibirsi in tre. Sabato 11 gennaio, alle ore 21, presso la Parrocchia Immacolata e San Martino a Montughi (viale Paoletti, n. 32), Sala "Il Faro". Ingresso a offerta libera fino a esaurimento posti. Domenica 12 gennaio 2025, alle ore 16:00, presso la Parrocchia Immacolata e San Martino a Montughi (viale Paoletti, n. 32), Sala "Il Faro". Ingresso a offerta libera fino a esaurimento posti. Venerdì 17 gennaio 2025, alle ore 21:00, presso il Teatro Boito (via Rosa Libri, n. 2) di Greve in Chianti (FI). Ingresso libero fino a esaurimento posti: per informazioni chiamare il numero 055.853889.