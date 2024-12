La soluzione del ministro Urso contro il caro bollette | Torniamo al nucleare

Leggi su Open.online

«Dobbiamo credere nelle nostre capacità di guidare lo sviluppo come vi hanno creduto le generazioni che ci hanno preceduto. Questo vale per l’energia che è la prima delle industrie, senza la quale non vi è sviluppo», ha detto ildelle Imprese e del Made in Italy Adolfo, parlando in un’intervista a Francesco Pacifico su Il Messaggero della legge delega sulche il governo si appresta a presentare. «Realizzeremo in Italia i reattori di nuova generazione, gli Smr e poi gli Amr, cioè i piccoli reattori, puliti e sicuri, realizzati su base industriale, adattabili, componibili e trasportabili in un container per essere installati su richiesta delle imprese nel pieno rispetto dei vincoli ambientali», spiega. «Abbiamo investito oltre 7 miliardi sul comparto spaziale per essere i protagonisti nella Space Economy, che ci consentirà di governare meglio anche la transizione green», aggiunge.