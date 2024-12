Tutto.tv - Javier Martinez spiazza al GF, spunta una ragazza misteriosa: possibile nuovo ingresso

Da un po’ di giornisi è lasciato andare a delle confessioni nella casa del Grande Fratello. In particolar modo, il protagonista ha dichiarato di pensare ad unache ha conosciuto fuori dalla casa del GF. Ecco che cosa è emerso.parla di una donnaal GF: cosa è emersoNella casa del Grande Fratello bisogna sempre creare nuove dinamiche per cercare di tenere alto l’interesse dei telespettatori. A tal riguardo, proprio di recente è saltata fuori una questione piuttosto intrigante che riguarda. In particolar modo, alcuni telespettatori hanno notato cheabbia menzionato una donna da cui, a suo dire, sarebbe molto attratto.Il concorrente, durante alcune confidenze notturne, avrebbe dichiarato di nutrire un forte interesse per una persona conosciuta al di fuori della casa del GF.