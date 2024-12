Linkiesta.it - Intesa Sanpaolo è la banca con la più alta capitalizzazione di mercato dell’Eurozona

chiude il 2024 da primaperdi. L’istituto italiano vale infatti 68,8 miliardi euro – dopo aver toccato anche quota sessantanove – e supera la spagnola Santander (sessantotto miliardi) e la francese Bnp Paribas (sessantasei miliardi), che occupano gli altri due gradini del podio. Al di fuorii primi due posti sono occupati dai colossi Hsbc (centoquarantadue miliardi) e Ubs (centosette miliardi). Rispetto a questi ultimi due istituti, però,registra un parametro “’valore di Borsa/patrimonio” superiore.Il valore di chiusura di oggi confermacome la primaper total shareholder return, cioè crescita del valore del titolo azionario sommata alla distribuzione di dividendi, nel corso degli ultimi dieci anni, con un aumento del duecentotedici per cento, e ha registrato una crescita in Borsa del centoquindici per cento, con un aumento delladi quaranta miliardi di euro da gennaio 2014.