Ilenia si ritrova in sedia a rotelle a 31 anni per un antibiotico | Dolori fortissimi dopo 3 pastiglie

La vita di una giovane donna completamente stravolta da tre pillole diGuardigli, 31di Ravenna, aveva costruito le basi per un futuro sereno e appagante: lavorava come disegnatrice meccanica e aveva recentemente acquistato una casa. Tuttavia,aver assunto un medicinale prescritto per una cistite, ha iniziato a soffrire diai tendini.Ora, come racconta a Il Resto del Carlino, non riesce più a essere indipendente: «Non posso guidare, lavorare da sola o praticare sport».Leggi anche: Martina muore a 9per un piatto di gnocchi: svolta nelle indagini«Avevo appena acquistato una casa e stavo pensando a una nuova fase della mia esistenza, ma mi trovo ancora a dover fare affidamento sulla mia famiglia», spiega, evidenziando come trediabbiano cambiato il suo destino.