Il cordoglio dei leader mondiali per la scomparsa a cento anni dell’ex presidente degli Usa Jimmy Carter

Dopo la notizia della morteStati Uniti,, numerosihanno espresso le proprie condoglianze., il 39°Stati Uniti in carica dal 1977 al 1981, è morto all’età di 100. È stato il premio Nobel per la pace e ilStati Uniti più longevo. “Per tutta la sua vita,è stato un fermo sostenitore dei diritti dei più vulnerabili e ha combattuto instancabilmente per la pace. La Francia invia i suoi più sentiti pensieri alla sua famiglia e al popolo americano”, ha affermato ilfrancese Emmanuel Macron.Ilbrasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha definito“un difensore della democrazia e della pace”. “Alla fine’70, fece pressione sulla dittatura brasiliana affinché liberasse i prigionieri politici.