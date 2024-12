Game-experience.it - GTA 6, il trailer di annuncio ha doppiato le visualizzazioni di quello di GTA 5

Il primodi GTA 6 ha stabilito un nuovo record di, raggiungendo un traguardo impressionante che dimostra l’incredibile attesa dei giocatori per il prossimo capitolo della serie Rockstar Games.Con oltre 250 milioni di, ildidi Grand Theft Auto 6 hail revealdi GTA 5, che in 13 anni ha totalizzato 115 milioni di. Questo risultato non solo sottolinea l’immensa popolarità della saga, ma anche la curiosità e le aspettative per il nuovo titolo.Il successo deld’di GTA 6 è senza precedenti. Accumulare 250 milioni diin un anno rappresenta un chiaro segnale del crescente entusiasmo per il gioco. Questo dato assume ancora più significato se paragonato al revealdi GTA 5, che ha raggiunto i suoi 115 milioni diin oltre un decennio.