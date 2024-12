Metropolitanmagazine.it - Grande Fratello, tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma è finita: “Non sono pronta”

La situazioneDisi fa sempre più intricata al. La coppia è stata una delle ship più tifate dall’ingresso di Miss Italia 2021 nella casa più spiata d’Italia ma, dopo il famoso bacio sotto le coperte, le cose nondecollate. La modella brasiliana si è allontanata e si è improvvisamente riavvicinata a Javier. Il motivo? Helena ha deciso di aprire il suo cuore e confessarsi a Zeudi per chiarire una volta per tutte i suoi sentimenti nei confronti della coinquilina., Zeudi Divuole il confronto con HelenaEntrata nella casa più spiata d’Italia lo scorso 2 dicembre, Zeudi Dinon sta certo vivendo uno dei suoi periodi migliori al. Oltre a essereal televoto nella puntata di stasera – in occasione della 20esima diretta stagionale – infatti, Miss Italia 2021 sta vivendo un momento delicato anche e soprattutto dal punto di vista sentimentale.