Inter-news.it - Figc, Gravina ancora alla presidenza? A breve le elezioni – Sky

Gabriele Gravina potrebbe rimanere ancora una volta presidente della FIGC. Sarebbe il terzo mandato per lui, la notizia da Sky Sport. CONFERMA – Gabriele Gravina viaggia spedito verso il terzo mandato da presidente della FIGC. Il motivo è molto semplice: è l'unico candidato in ballo per i prossimi 4 anni. La scadenza per la candidatura era il 25 dicembre, nessuno ha presentato domanda e Gravina rimane la sola opzione disponibile. Le elezioni ci saranno il 3 febbraio a Roma e riguarderanno anche i Consiglieri. Ci sono 12 candidature per i tre ruoli, ma non vi è quella di Claudio Lotito. Figura invece Giuseppe Marotta, il presidente dell'Inter. Oltre a lui in corsa Francesco Calvo, Stefano Campoccia, Carlo Catte, Claudio Fenucci, Alessandro Ferrari, Adriano Galliani, Giuseppe Marotta, Luca Martines, Luca Percassi, Paolo Scaroni, Saverio Sticchi Damiani, Francesco Terrazzani