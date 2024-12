Zonawrestling.net - Eddy Thorpe, il nuovo che avanza

Per questoappuntamento con il mondo di NXT, la nostra rubrica bisettimanale, voglio parlarvi di una superstar che non è nuova per i fan della NJPW, parlo del 34enne americano. In NJPW il suo ring name era Karl Fredericks. Il suo stile sul ring è decisamente tecnico e il suo debutto nel pro wrestling è arrivato nel 2015 per poi girare nel mondo Indy fino ad arrivare nel 2019 in pianta stabile nella NJPW e firmare con la WWE un contratto nel 2023, cioè l’anno scorso. Un percorso netto e importante il suo. Ha vinto effettivamente solo qualche titolo nelle Indy senza mai però avere il grande successo. Fin dal arrivo ad NXT ha avuto subito un buon impatto. In quell’anno ha messo il luce il suo talento soprattutto negli NXT Underground Match, dove la tecnica la fa da padrona.