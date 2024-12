Liberoquotidiano.it - Clima: Vaccari (Pd), 'da governo solo promesse e passerelle'

Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "I dati non mentono mai a differenza di chi costruisce posizioni negazioniste sui mutamentitici. E i dati che ci fornisce l'osservatorio Cittàdi Legambiente ci indicano che gli eventi catastrofici nel nostro Paese sono aumentati vertiginosamente negli ultimi dieci anni colpendo in maniera disastrosa molte regioni del nostro Paese ed ormai in maniera ripetuta e non certo occasionale". Così Stefano, capogruppo Pd in commissione Agricoltura e segretario di Presidenza della Camera."L'Emilia Romagna è la Regione più colpita dove peraltro ilannuncia, sistematicamente, pieni ristori per famiglie ed imprese che tardano ad arrivare per consentire la ricostruzione e la ripresa economica. DalMelonicon gli stivali ben indossati ma poi l'unica preoccupazione è nominare un nuovo commissario anziché affidare al presidente De Pascale, come dovrebbe essere, la responsabilità della ricostruzione.