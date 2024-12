Cityrumors.it - Cinema nel 2025, i 10 film più attesi e da non perdere

Leggi su Cityrumors.it

Da Robbie Williams a Bob Dylan, fino a “Bridget Jones” e “F1”: ildel prossimo anno si preannuncia spettacolareIlalparte a ritmo di musica e con una dose di humor britannico. “Better Man”, il biopic su Robbie Williams diretto da Michael Gracey (già regista di The Greatest Showman), sarà il primo grande appuntamento dell’anno. Dal 1° gennaio, ilripercorre la vertiginosa ascesa, la caduta e la rinascita della popstar britannica. Un racconto che mescola successi planetari e fragilità umane, con Jonno Davies nel ruolo di un giovane Robbie trasformato in CGI per alcune sequenze. Un’opera che promette di emozionare fan vecchi e nuovi.nel, i 10piùe da non(Ansa Foto) – Cityrumors.itIl debutto di gennaio porta sul grande schermo anche “Maria”, il biopic su Maria Callas diretto da Pablo Larraín, con Angelina Jolie nei panni della divina della lirica.