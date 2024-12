Sport.quotidiano.net - Ciclismo pratese in crisi, orfano del Comitato

Ha destato sorpresa la notizia che Prato non avrà nel prossimo quadriennio olimpico ilProvinciale della Feder, in quanto presenti solo 9 società aventi diritto al voto rispetto alle 10 previste dallo statuto, numero che consente di eleggere il. Le prime avvisaglie dellauna ventina di anni fa, con un calo che è progressivamente continuato fino a quando è scoppiata la pandemia con il Covid che ha ulteriormente acuito il calo di tesserati e di società. Il primo segnale giunse con la cessazione di attività della Vellutex e della Filati Alessandra, due società a grandi livelli nei dilettanti e che ottenero tanti risultati di prestigio. Sulla scia dei due team lasciarono l’attività anche il gruppo sportivo Sia Finauto di via Galcianese, il G.S. Grassi di Castelnuovo di Prato e Poggio a Caiano, e la gloriosa Ciclistica1927 per tanti anni punto di riferimento in campo organizzativo e con squadre giovanili.