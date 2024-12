Ilrestodelcarlino.it - Ascoli, le porte girevoli del mercato. Campagna e Ismail Achik ai saluti

Ledeldell’sono pronte per tornare a girare tra uscite ed ingressi. In queste ore il club di corso Vittorio Vittorio sta cercando di avvicinarsi alla potenziale definizione delle mosse da assestare nell’imminente finestra invernale di trattative che accompagnerà il Picchio e tutte le altre squadre per l’intero mese di gennaio. Dopo un girone d’andata particolarmente deludente si preparano a salutare i colori bianconeri il centrocampista Simonee il trequartista. Sul fronte opposto invece i potenziali obiettivi sarebbero quelli rappresentati da Davide Agazzi (Benevento) e Manuel Martic (Legnago Salus), nomi che andrebbero a rinforzare una mediana fragile e capace di mostrare ampie lacune nel corso di tutta la prima metà del campionato. A loro due poi va ad aggiungersi il profilo dell’esperto difensore Matteo Bruscagin (Spal) che piace molto al tecnico Mimmo Di Carlo, nonostante i suoi 35 anni, e potrebbe rappresentare il nome da provare ad aggiudicarsi per puntellare un pacchetto arretrato.