Thesocialpost.it - Alpinisti morti, la rabbia del fratello Luca Perazzini: «Presenterò un esposto, non dovevano farli salire»

Leggi su Thesocialpost.it

La tragedia che ha colpitoe Cristian Gualdi, i duerinvenuti senza vita dopo essere stati sorpresi da una tempesta nel vallone dell’Inferno sul Gran Sasso, ha suscitato vivaci polemiche e interrogativi sulla sicurezza in montagna.Marco, ildi, esprime chiaramente il suo dolore e la sua indignazione. «Se le condizioni meteorologiche erano così avverse, l’accesso alla montagna avrebbe dovuto essere vietato. È fondamentale proteggere la vita degli scalatori e dei potenziali soccorritori», ha dichiarato al Resto del Carlino.e Cristian eranoesperti, amanti della montagna e consapevoli dei rischi. «Né mioné Cristian erano inesperti, come si è detto in questi giorni», afferma Marco. «Avevano una profonda passione per la montagna e conoscevano i pericoli.