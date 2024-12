Metropolitanmagazine.it - Alessandro Basciano ha denunciato Sophie per sottrazione di minore

ha accusato l’ex compagnaCodegoni di non avergli fatto vedere la figlia Celine Blue neppure a Natale. La storia tra,, ha vissuto momenti intensi e altrettanti contrasti. Dopo l’inizio di una relazione appassionata e il romantico fidanzamento ufficializzato sul red carpet del Festival di Venezia, la coppia ha accolto la nascita della piccola Céline. Tuttavia, la felicità si è presto trasformata in accuse reciproche. In un’intervista rilasciata a Verissimo,avevaepisodi di tradimento, oltre che presunte violenze fisiche e psicologiche.ha respinto tutte le accuse, affermando che la famiglia diavrebbe influenzato la sua decisione di porre fine alla relazione. Nonostante i tentativi di riappacificazione per il bene della figlia, la separazione si è rivelata tutt’altro che pacifica.