Tpi.it - Afghanistan: i talebani minacciano di chiudere tutte le ong che danno lavoro alle donne

Leggi su Tpi.it

hanno ribadito la minaccia dile ong locali e straniere attive in, se non sospenderanno l’impiego diafgane. L’avvertimento è contenuto in una nuova direttiva emanata ieri sera dal ministero dell’Economia dell’Emirato islamico, che ha già escluso ledall’istruzione superiore, oltre che da molti lavori e dalla maggior parte degli spazi pubblici.Già due anni fa, lo stesso ministero aveva emanato una direttiva simile ordinandoong di sospendere l’impiego del personale femminile afgano. Ma il nuovo provvedimento emanato ieri avvisa che il mancato rispetto dell’ordinanza comporterà la sospensione e la successiva perdita dell’autorizzazione necessaria per operare in.Tra i compiti del ministero dell’Economia di Kabul figura infatti anche “la registrazione, il coordinamento, la guida e la supervisione dile attività svolte dorganizzazioni locali e straniere” attive nel territorio afgano, anche se non controllate dai