Acerra ok al bilancio | più servizi senza aumentare le tasse

Tempo di lettura: 2 minutiPiùle, ok al. E’ quanto ha deliberato questa mattina il Consiglio Comunale diche con i 15 voti favorevoli della maggioranza ha approvato lo schema didi previsione finanziario 2025-2027. Ha votato contro l’esponente del M5S, unico membro dell’opposizione presente al momento della votazione. Unche l’Assise approva per il nono anno consecutivo entro i termini di legge, cioè al 31/12 (nonostante il Governo abbia concesso la proroga fino a febbraio) tra i pochi enti locali in grado di farlo, consapevole, eventualmente, di recepire le novità che verranno introdotte dalla manovra Finanziaria.“Ildi previsione è l’atto fondamentale di ogni amministrazione con il quale si decide la direzione da prendere per governare la città – ha sottolineato il sindaco Tito d’Errico – perché noi abbiamo una visione chiara di città.