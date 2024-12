Ilrestodelcarlino.it - Aborto, scontro tra Pd e Popolo della Famiglia

"Eravamo in tanti, appartenenti come noi alla Rete Pro-Choice, insieme ad associazioni, cittadini, attivisti, sabato, davanti al Policlinico, per difendere un principio fondamentale, quello dell’autodeterminazione delle donne davanti alla scelta di praticare o meno l’interruzione di gravidanza". A dirlo, contestando il presidio dei Pro-Vita, è Patrizia Belloi, portavoceConferenza delle Donne Democratiche che fa presente come "la Legge 194 è una norma dello Stato, che va difesa". Poi l’appello alle istituzioni, "per ’zone cuscinetto’ intorno ai presidi sanitari, dove non sia possibile esercitare alcun tipo di ostracismo e stigma". Mirko De Carli, portavoce nazionale del, replica: "Nuovamente il Pd si mostra per ciò che è. Un movimento sottomesso alla cultura materialista ed abortista, privo di qualsiasi rispetto per il valorevita.