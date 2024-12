Oasport.it - Volley, Alessandro Michieletto show: sfiora i 30 punti e spedisce Trento in semifinale di Coppa Italia

Leggi su Oasport.it

ha sconfitto Cisterna per 3-1 (25-23; 25-19; 22-25; 25-15) e si è qualificata alla Final Four delladimaschile, che andrà in scena alla Unipol Arena di Bologna nel weekend del 25-26 gennaio. I Campioni d’Europa si sono imposti nel quarto di finale giocato di fronte al proprio pubblico e si sono così guadagnati la sfida contro la vincente del confronto tra Civitanova e Milano, mentre dall’altra parte del tabellone la vincente di Perugia-Modena incrocerà una tra Piacenza e Verona.I dolomitici hanno primeggiato nel primo set fino al 19-15, ma hanno subito la rimonta degli avversari (21-20) prima di spuntarla nel punto a punto finale. Serratissimo testa a testa nella seconda frazione (18-18), poi i padroni di casa hanno alzato il ritmo e hanno tramortito la resistenza dei laziali.