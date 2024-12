Ilprimatonazionale.it - Uomini contro maschi: amare, lottare e riprendersi Ettore

Roma, 29 dic – Che differenza c’è tra? Sebbene in italiano i due termini possano sembrare sinonimi, la diversità era ben nota anche ai nostri antenati. Aner e vir, contrapposti ad antropos e homo: greci e romani usavano termini precisi per contraddistinguere la figura coraggiosa e virtuosa. Sulla specifica questione è recentemente intervenuto un veloce libretto edito da Passaggio al bosco. “Alla ricerca di” – il titolo dell’opera – “manuale per riscoprire l’eroismo (perduto) dei padri”.EssereCosa vuol dire quindi essere un uomo? Possiamo cominciare con una similitudine, prendendo in prestito qualche caratteristica della quercia – robur in latino assume anche il significato di forza. Ovvero l’essere saldi, ben piantati a terra. Presupposti della capacità di saper superare anche le intemperie più forti.