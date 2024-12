Lanazione.it - Stop divieti di balneazione in Versilia, ecco il piano strategico di Gaia

Pietrasanta (LUcca), 29 dicembre 2024 – Salvaguardare la costa apuoversiliese scongiurando il più possibile il ripetersi deidi. È questa la missione delpromosso daed entrato ora nella fase della stesura. L’obiettivo del gestore idrico, capofila del progetto, è trovare soluzioni definitive per la tutela delle acque nel territorio costiero compreso tra Carrara e Viareggio attraverso una gestione armonizzata dei sistemi di deflusso idraulico, compresi fognature bianche e fossi, nonché interventi specifici in aree particolarmente vulnerabili. Il prossimo passaggio è atteso ai primi del 2025 con la sigla di convenzioni con i comuni costieri e il Consorzio di bonifica. “Già da tempo – spiega il presidente diVincenzo Colle – siamo impegnati nella realizzazione di interventi per estendere e adeguare la rete fognaria nera nella piana apuo-versiliese e potenziare i depuratori tramite nuove vasche di prima pioggia.