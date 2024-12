Oasport.it - Sport invernali oggi in tv: orari gare domenica 29 dicembre, programma, streaming

29, saranno di scena diversidi Coppa del Mondo per lo sci alpino, con lo slalom femminile di Semmering ed il superG maschile di Bormio, per il salto con gli sci, con la Tournée dei 4 Trampolini ad Oberstdorf, e per lo sci di fondo, con il Tour de Ski a Bormio.Saranno 6 le azzurre al via dello slalom femminile che a Semmering, in Austria, chiuderà la tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino: la prima manche scatterà alle ore 10.30 e saranno 63 le atlete in gara, con 19 Paesi rappresentati, mentre la seconda run avrà inizio alle ore 13.30.Guarda la Coppa del Mondo di sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al meseSaranno invece nove gli azzurri in gara tra i 61 atleti al via in rappresentanza di 14 Paesi, che prenderanno parte al superG maschile valido per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino, ina Bormio, in Italia.