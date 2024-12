Tarantinitime.it - Sequestrati 150kg di botti illegali, una persona denunciata

Tarantini Time QuotidianoLa Polizia di Stato, nel corso dei servizi intensificati in prossimità delle festività di fine anno, ha denunciato un soggetto di Carosino perché presunto responsabile del reato di detenzione illegale di materiale esplodente. I Falchi della Squadra Mobile, nel dare riscontro ad alcuni sospetti maturati nel corso dei precedenti servizi di appostamento, hanno notato il soggetto di Carosino che riceveva visite continue di persone presso la propria abitazione.La perquisizione ha consentito di rinvenire più di 3mila artifizi pirotecnici di varie tipologie e forme per un totale di 150 kg di peso lordo circa e massa attiva di 24,5 kg.Grazie al supporto ed intervento del Nucleo Artificieri della Questura, il materiale esplodente è stato sequestrato e messo in sicurezza per la successiva distruzione.