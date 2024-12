Ilrestodelcarlino.it - Scontro auto-furgone, 42enne resta ferito. Indaga la Municipale

È stato portato in ospedale, in condizioni non gravi, ilimolese (F. B. le sue iniziali) che venerdì sera attorno alle 19 con il suo Ford Transit si è scontrato a Toscanella con una Volkswagen Polo guidata da M. G., 51enne dozzese, alla quale secondo quanto ricostruito dalla polizia locale non aveva dato la precedenza. A causa del forte impatto, con la Polo che sempre secondo gli agenti è arrivata ad alta velocità, entrambi i veicoli si sono ritrovati contro l’isola spartitraffico. Sul posto si è recata immediatamente una pattuglia della polizia locale che è intervenuta immediatamente per accertarsi delle condizioni di salute del, soccorso dai sanitari del 118, e per evitare ripercussioni sulla viabilità della zona. I veicoli, una volta accertata la dinamica, sono stati immediatamente rimossi dal personale avvisato dalla polizia locale.