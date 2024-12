Pianetamilan.it - Milan-Roma per un calcio alla crisi: sfida nella sfida tra due ex compagni

Leggi su Pianetamilan.it

Questa sera, alle ore 20:45, si disputerà a 'San Siro', partita della 18^ giornata della Serie A 2024-2025 e, come ricordato dal 'Corriere della Sera' oggi in edicola, si tratterà di un match caratterizzato dal 'grande freddo'. In fin dei conti, infatti, ile lasono le due grandi deluse di questo campionato. Rossoneri all'ottavo posto in classifica, giallorossi al decimo. Le due proprietà, entrambi statunitensi (fondo RedBird di Gerry Cardinale per il, gli imprenditori Dan e Ryan Friedkin per i giallorossi), non possono essere soddisfatte di questa prima metà della stagione. La zona Champions League è ben lontana: mancarla, per i due club, vorrebbe dire perdere un tesoro da 50 milioni di euro. Ecco perché nessuna delle due può fallire questo "duello delle disperazione".