Pianetamilan.it - Milan, prima mossa per Ricci. Tomori via subito? Leao, dato clamoroso

Un'altra giornata a tinte rossonere sta per volgere al termine. Laper Samuelee il possibile addio di Fikayo. Ma anche ilsu Rafaele le ultime in vista di-Roma, oltre alle parole di Cafu. Potete trovare questo e molto altro sul nostro sito 'pianeta.it' oppure scorrendo le prossime schede. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA Continuano a susseguirsi le voci relative al possibile arrivo di Samuele, centrocampista del Torino, algià nella prossima sessione di calciomercato di gennaio. Come noto, infatti, i rossoneri sarebbero intenzionati a fare almeno un tentativo nelle prossime settimane per il centrocampista italiano, già seguito da diverso tempo. L'obiettivo del Diavolo è quello di anticipare la concorrenza per evitare di trovarsi immischiato in un'asta al rialzo che rischia davvero di essere pericolosa.