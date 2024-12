Pianetamilan.it - Milan decimato contro la Roma: Fonseca fa i conti con le assenze

Domani sera, al Meazza, ildi Pauloaffronterà lain un match cruciale per rilanciare la stagione, ma dovrà farlo con una rosa fortemente rimaneggiata. Gli infortuninuano a pesare sui rossoneri, con diverseche costringeranno il tecnico portoghese a scelte obbligate, soprattutto in attacco. Oltre ad Alessandro Florenzi,dovrà rinunciare anche a Rafael Leao, Yunus Musah e Ruben Loftus-Cheek, giocatori fondamentali nello scacchiere tattico rossonero. Tuttavia, c’è una buona notizia: tutti e tre puntano a rientrare in tempo per la semifinale di Supercoppa Italianala Juventus, in programma il 3 gennaio in Arabia Saudita, con l’eventuale finale il 6 gennaioInter o Atalanta. Non ci sarà invece Noah Okafor, fermo ai box e destinato a tornare a disposizione soltanto a metà gennaio.