Lo sconforto due città in lutto La vicinanza del sindaco Persiani Il ricordo degli amici del Moto club

Una domenica di. Si sveglia così Massa, all’indomani dell’incidente in cui ha perso la vita il giovanissimo Lorenzo Iacazzi. Ieri la notizia è rimbalzata immediatamente sui social dove in poco tempo si contavano già centinaia di messaggi di cordoglio e dialla famiglia per questa enorme perdita. La perdita di un figlio di soli 23 anni. A intervenire su Facebook lo stessodi Massa, Francesco, che ha scritto: "Esprimo, a nome mio personale e dell’intera comunità di Massa, il più profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Lorenzo Iacazzi. Una giovane vita spezzata troppo presto, che lascia un vuoto incolmabile nei cuori di chi lo ha conosciuto e amato. Ci stringiamo con affetto alla famiglia, ai suoi genitori Luciano e Monica, e a tutti i loro cari in questo momento di immenso dolore.