Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG Bormio 2024 in DIRETTA: vittoria a sorpresa per Moeller, Casse il primo degli italiani

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM FEMMINILE DI SEMMERING ALLE 10.30 E ALLE 13.30I PETTORALI DI PARTENZA13.15 Questa la discesa di Friedrick:Altro Super G, altraFredrik Moller è il terzo vincitore diverso in tre prove di Super G. Fuori dal podio Odermatt mentre Mattiachiude undicesimo dopo lain Val Gardena #EurosportSCI #FISAlpine #Scipic.twitter.com/hbTZy0jEpn— Eurosport IT (@EurosportIT) December 29,13.14 Kohler chiude ventiquattresimo a 2.34. Lo svizzero ha perso un secondo nelle ultime porte.13.13 Già partito Marco Kohler, nono ieri.13.12 Molteni chiude ventiseiesimo a 2.44 dalla testa.13.11 Tanti errori nella parte alta per Molteni che dopo metà gara ha un ritardo di 1.34.13.11 Partito Molteni.