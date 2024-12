Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG Bormio 2024 in DIRETTA: sorpresa Moeller, tanti errori per Casse. Paris irriconoscibile sulla Stelvio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM FEMMINILE DI SEMMERING ALLE 10.30 E ALLE 13.30I PETTORALI DI PARTENZA12.22 Undicesima posizione per Sejersted che paga un brutto errore nella fase centrale della pista.12.21 Dopo metà gara il norvegese ha 4 decimi di ritardo dal connazionale. Sejersted è all’attacco totale.12.21 Partito Adrian Sejersted.12.20 Von Allmen chiude quinto a 64 centesimi da.12.20 Dopo metà gara Von Allmen ha un ritardo di 5 decimi. Nonostante tante sbavature lo svizzero è ancora in gara per il podio.12.19 Partito Von Allmen, che ieri ha sfiorato il podio.12.18 Questi i prossimi atleti in gara:16. Franjo von Allmen 2001 SUI Head17. Adrian Smiseth Sejersted 1994 NOR Atomic18. River Radamus 1998 USA Rossignol19. Ryan Cochran-Siegle 1992 USA Head20.