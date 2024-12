Dilei.it - Le serie tv Netflix in uscita nel 2025

Leggi su Dilei.it

Sarà uncolmo diTvattese e interessanti. Numerosi sono gli annunci ufficiali, così come i ritorni in streaming per nuove stagioni. Spazio poi a nuovi lanci e titoli che sappiamo arriveranno ma di cui ignoriamo la data. Di seguito possiamo spingerci fino ad aprile, per quanto riguarda le uscite confermate. Tutto il resto è stato promesso ma non ancora “calendarizzato”.Tvpiù atteseNegli ultimi anniha deciso di puntare fortemente sul mondo anime, come dimostrato dall’enorme successo planetario di DanDaDan,insieme con laremake di Ranma ½. Mentre si attende laanime remake di One Piece, l’11 gennaio farà il suo esordio Sakamoto Days, adattamento anime dell’omonima e amata seria manga. La trama ruota intorno a un ex sicario, chiamato a fare squadra con alcuni personaggi impensabili per fermare un gruppo di assassini.