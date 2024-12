Ilrestodelcarlino.it - Le aggressioni al Pronto soccorso: "Tante minacce e parole pesanti"

L’ennesima aggressione al, con l’amico di un paziente agitato che nei giorni scorsi si è scagliato contro gli operatori e ancora di più contro i carabinieri, ha riacceso un tema sentito: quello delle violenze contro i sanitari che si occupano delle emergenze. In seguito il segretario regionale della Uilfpl Paolo Palmarini ha sostenuto la necessità di inserire un posto di polizia attivo 24 ore su 24 in tutti i: un’iniziativa di competenza del ministero dell’Interno. Al momento infatti è attiva solo la vigilanza privata, che è il massimo che le aziende sanitarie possono fare: ma, chiaramente, ha poteri limitati rispetto alle forze dell’ordine. Ildi Faenza vede circa un centinaio di accessi al giorno, per un totale di circa 35mila/40mila all’anno, secondo quanto riferisce il direttore dell’ospedale Davide Tellarini.