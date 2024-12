Kevin Lele Sadjo lascia il titolo europeo dei supermedi | Ivan Zucco aspetta di conoscere il nuovo avversario

Leggi su Sportface.it

hato vacante ildi campionedei. Una decisione che riguarda in prima persona anche un italiano,, designato mesi fa sfidante ufficiale del pugile francese (24 vittorie in 24 incontri), che conquistò la cintura contro un altro atleta del nostro paese, Giovanni De Carolis, battuto in quella circostanza per ko tecnico. A renderlo noto è la Federazione Pugilistica Italiana: “Il franceseha abbandonato ildi Campione, conquistato nel 2021 e difeso per tre volte. L’EBU, quindi, a breve renderà noto il nome del co-sfidante alla cintura continentale del nostro, che a suo tempo era stata designato sfidante ufficiale di”, si legge nella nota della FPI.CERCA IL MONDIALENon è il primo cambio di programma che riguardae la boxe italiana.