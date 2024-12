Iltempo.it - I social non perdonano Cecilia Sala e ritirano fuori le sue critiche sui marò

Leggi su Iltempo.it

Se alcuni italiani non hanno memoria, ipurtroppo non. Questa volta è toccato ae a tirarsuoi vecchi post scritti da lei sono altri. Uno in particolare sta facendo discutere ed è datato 11 marzo 2013: «Salvare due persone giocandosi la propria affidabilità significa metterne in pericolo molte di più». E ancora il 6 gennaio 2015: «Se a due militari dell'esercito indiano capitasse per sbaglio di ferire a morte il fruttivendolo e l'edicolante di fiducia di Matteo Salvini su una pista di sci in Val Pusteria, senza indugiare un attimo l'Italia dimostrerebbe la sua superiorità e buona educazione rimandando a casa i due uomini in divisa, affinché aspettino tra le braccia dei loro cari un processo che non si terrebbe mai». Queste le parole della giornalista oggi in isolamento nel carcere di Evin, Iran.