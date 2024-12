Inter-news.it - Highlights Serie A | Udinese-Torino 2-2: pari e spettacolo!

Leggi su Inter-news.it

Glie i gol della partita delle 12:30 tra, conclusasi con il risultato di 2-2. Rimonta,nel match del Bluenergy Stadium. RIMONTA –hanno dato vita ad un grandepareggiando per 2-2 al Bluenergy Stadium. Giornata storta per i friulani, che sprecano il doppio vantaggio maturato tra primo e secondo tempo nel giro di 8 minuti. Sblocca Isaak Touré, che sfrutta al meglio la spizzata da calcio d’angolo di Jaka Bijol al minuto 41. Al 49? del secondo tempo ancora dagli sviluppi di corner è Lorenzo Lucca a piazzare la palla sul secondo palo. Sale dopo in cattedra Che Adams, che permette aldi rialzare la testa. Prima segna il gol del momentaneo 2-1, poi pulisce e rifinisce per la rete di Samuele Ricci al minuto 64. Il centrocampista in area di rigore ha dovuto solo piazzare il pallone.