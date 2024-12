Cityrumors.it - Due italiani attaccati da uno squalo, uno è morto: cosa è successo

Leggi su Cityrumors.it

Erano due turisti che si stavano divertendo sotto acqua, ma sono stati aggrediti dall’animale che non ha avuto pietà di uno di loro anche l’altro è feritoUna tragedia sotto le feste di Natale. Erano andati al mare, lontano dal freddo e per godersi una vacanza diversa dal solito. Due turisti, come ce ne sono tanti in questo periodo, mentre facevano il bagno sono statida una, uno dei due non ce l’ha fatta.Dueda uno, uno è(Ansa Foto) Cityrumors.itErano due e si stavano divertendo, ma purtroppo il gioco e il loro divertimento è finito in tragedia. Un turista italiano, il cui nome è Gianluca Di Gioia, 48 anni di età di Roma, non ce l’ha fatta ed é stato ucciso dall’animale seduta stante, una morte orribile. L’altro italiano coinvolto è stato attaccato anche lui ed è ferito a una gamba.