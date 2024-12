Corea del Sud incidente aereo all’aeroporto di Muan Lo schianto all’atterraggio | 181 passeggeri quasi tutti morti – Il video

Leggi su Open.online

Alle 9.03 di mattina, ora locale (in Italia era da poco passata l’1 di notte tra sabato 28 e domenica 29 dicembre), undella compagnia low cost Jeju Air si è schiantato sulla pista dell’aeroporto di, nella parte meridionale delladel Sud. A bordo c’erano 175e sei membri dell’equipaggio. I primi soccorritori che sono intervenuti sul posto hanno tratto in salvo due persone, un uomo e una donna che lavoravano a bordo. Il timore è che siano tra i pochi, se non gli unici, sopravvissuti. Sono attualmente ricoverati in gravi condizioni, si trovavano nella parte posteriore del velivolo. Il Boeing 737-800 stava effettuando il volo 7C2216 da Bangkok, in Thailandia, a. A bordo c’erano 173 cittadini sudni e 2 thailandesi. «Isono stati espulsi dall’quando si è scontrato con una barriera, lasciando loro poche possibilità di sopravvivenza», ha spiegato un funzionario del corpo dei vigili del fuoco durante un incontro con le famiglie delle vittime, «l’completamente distrutto e l’identificazione dei defunti si rivela difficile».