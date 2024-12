Ilrestodelcarlino.it - Confcommercio, vent’anni di direzione nel segno della continuità

Con il 2024 si chiude un ventennio diallacesenate (2.200 associati nel territorio cesenate, associazione presente sul territorio da 79 anni) ad opera del direttore Giorgio Piastra (nella foto) e del vicedirettore Alberto Pesci, un percorso professionale di profonda collaborazione e passione che oggi si proietta verso il futuro con rinnovati stimoli e progettualita. "La Casa dei Servizi di– affermano – e? cresciuta costantemente in tutti questi anni in quantita? e qualita? cogliendo le sfide importanti del nostro tempo per rispondere alle necessita? di accompagnare le imprese nel mercato con strumenti sempre piu? mirati. L’impegno si e? giocato nella rappresentanza e nelle efficacia dei servizi con un concetto di gestione aziendale che coglie le regole di un mercato caratterizzato da grandi cambiamenti anche per la conduzione di una grande organizzazione".